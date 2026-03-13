"Non ci sarà contro l'Atalanta. Lautaro Martinez sta facendo lavoro personalizzato sul campo in questi giorni e per il ritorno in gruppo servirà probabilmente settimana prossima". Così a Skysport Andrea Paventi, inviato a seguito dei nerazzurri, ha parlato del capitano.

"Poi si valuterà, a seconda degli allenamenti che riuscirà a fare, se sarà già o meno convocabile per la sfida di Firenze del 22 marzo. L'obiettivo è avere in panchina sia lui che Calhanoglu per la sfida contro la squadra viola. Contro la formazione di Palladino non dovrebbe esserci neanche Bastoni dal primo minuto perché ha rimediato una botta nel derby che è ancora da smaltire. Dumfries potrebbe invece esserci dal primo minuto", ha aggiunto sulla partita con l'Atalanta il giornalista.