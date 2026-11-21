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Intervento riuscito per Harry Kane. L'attaccante del Bayern Monaco è stato operato nella notte alla caviglia sinistra, dopo la rottura del legamento rimediata nella partita contro il Colonia all'Allianz Arena. Kane si è fatto male intorno al 20', in uno scontro con il difensore Joël Schmied, ed è stato costretto a lasciare il campo.

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Questo il comunicato ufficiale del club tedesco: "Harry Kane è stato operato con successo già nella notte, dopo la rottura del legamento della sindesmosi alla caviglia sinistra subita ieri nella partita di Bundesliga contro il Colonia. Il 33enne inizierà ora il programma di riabilitazione. Buona e pronta guarigione, Harry!". Già ieri il club aveva parlato di uno stop di alcuni mesi, probabilmente 3: un brutto colpo per l'inglese nell'anno dopo la vittoria del Pallone d'Oro.