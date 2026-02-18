FC Inter 1908
Inter senza Calhanoglu e Frattesi: sarebbero stati titolari. Hakan? Non stop lungo, ma…

L'Inter scenderà in campo questa sera sul campo sintetico del Bodo Glimt. Chivu ha dovuto rinunciare a due pedine importanti
L'Inter scenderà in campo questa sera sul campo sintetico del Bodo Glimt. Chivu ha dovuto rinunciare a due pedine importanti per il suo centrocampo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Due centrocampisti sono scesi dall’aereo per la Norvegia un minuto prima di partire: per l’andata di questi playoff di Champions Chivu non avrà né Calhanoglu né Frattesi, e il fatto beffardo è che l’allenatore romeno pensava di mandarli in campo tutti e due stasera. Il turco, appena tornato da infortunio, era in pole anche perché sabato prossimo a Lecce si sarebbe comunque riposato a causa della fresca squalifica in campionato; l’ex Sassuolo era il soldato scelto per partecipare a una prevedibile battaglia su questo dispettoso campo sintetico che verrà spalato fino all’ultimo".

"Calciando in porta durante l’allenamento di lunedì, Calha ha avvertito un affaticamento al quadricipite della gamba destra, che non preoccupa poi troppo: non fa prevedere un lungo stop come il precedente, ma difficilmente Hakan ci sarà per il ritorno con i norvegesi a San Siro. Frattesi, invece, è stato bloccato da sindrome gastrointestinale accompagnata da febbre e sarà molto più rapido nel ritorno alle fatiche", aggiunge Gazzetta.

