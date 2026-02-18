Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Due centrocampisti sono scesi dall’aereo per la Norvegia un minuto prima di partire: per l’andata di questi playoff di Champions Chivu non avrà né Calhanoglu né Frattesi, e il fatto beffardo è che l’allenatore romeno pensava di mandarli in campo tutti e due stasera. Il turco, appena tornato da infortunio, era in pole anche perché sabato prossimo a Lecce si sarebbe comunque riposato a causa della fresca squalifica in campionato; l’ex Sassuolo era il soldato scelto per partecipare a una prevedibile battaglia su questo dispettoso campo sintetico che verrà spalato fino all’ultimo".