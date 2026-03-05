"La sorpresa, semmai, è che oggi la squadra non lavorerà ad Appiano in vista del derby: è stato concesso, infatti, un giorno di riposo a tre dalla sfida al Diavolo. Tutto è coerente con la visione del recupero da parte dell’allenatore romeno: Chivu non è nuovo a decisioni di questo tipo, pensa che i giorni di stacco possano essere più importanti di quelli di fatica. Ad esempio, ne aveva concesso uno anche prima dell’altro big match contro il Napoli. La truppa nerazzurra avrà comunque due sedute piene per progettare il modo migliore per aggredire Allegri e domani riabbraccerà pure Ange-Yoan Bonny: il francese non c’era a Como, ma il suo polpaccio sta bene e domenica sarà in panchina contro il Diavolo", aggiunge Gazzetta.