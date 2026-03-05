FC Inter 1908
Inter, Chivu concede un giorno di riposo. Novità Bonny: le ultime sul suo recupero per il derby

Oggi l'Inter non si allenerà, Chivu ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani la ripresa, le condizioni dell'attaccante francese
Andrea Della Sala 

Oggi l'Inter non si allenerà, Chivu ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani la ripresa degli allenamenti, le condizioni dell'attaccante francese Bonny non sembrano preoccupare.

"L’Inter ieri si è ritrovata ad Appiano, una ventina di chilometri dallo stadio sul Lago in cui l’Inter ha chiuso la prima semifinale di Coppa Italia con uno 0-0 soporifero. Chi aveva partecipato alla sfida della seria prima ha fatto solo esercizi defaticanti, per chi non ha giocato o è subentrato una normale seduta di allenamento. Unico a faticare a parte è ancora il capitano Lautaro che giocherebbe volentieri un derby che sente "suo” ormai più di Racing-Independiente, vera religione di famiglia, ma al momento Martinez ha in testa soprattutto la possibilità di essere in condizione decente per la “Finalissima” Spagna-Argentina del 27 marzo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"La sorpresa, semmai, è che oggi la squadra non lavorerà ad Appiano in vista del derby: è stato concesso, infatti, un giorno di riposo a tre dalla sfida al Diavolo. Tutto è coerente con la visione del recupero da parte dell’allenatore romeno: Chivu non è nuovo a decisioni di questo tipo, pensa che i giorni di stacco possano essere più importanti di quelli di fatica. Ad esempio, ne aveva concesso uno anche prima dell’altro big match contro il Napoli. La truppa nerazzurra avrà comunque due sedute piene per progettare il modo migliore per aggredire Allegri e domani riabbraccerà pure Ange-Yoan Bonny: il francese non c’era a Como, ma il suo polpaccio sta bene e domenica sarà in panchina contro il Diavolo", aggiunge Gazzetta.

