"L’Inter ha aspettato per mesi Dumfries, ma ha quasi sempre vinto, almeno in A. Ha fatto spesso a meno di Calhanoglu, che domenica torna titolare, ma l’ha sostituito con Zielinski. Adesso Chivu è alle prese con la botta alla caviglia di Bastoni, rimediata nel derby per un fallo commesso su Rabiot: il difensore ha ancora dolore a calciare e a una settimana dal playoff Mondiale potrebbe riposare anche a Firenze", scrive il Corriere della Sera.

Ma in forte dubbio c’è anche l’Indispenabile per definizione: Lautaro ancora non è pronto, il polpaccio è un muscolo infido, all’orizzonte c’è lo sprint per lo scudetto, con Roma e Como dopo la sosta. E c’è anche il Mondiale da considerare. L’argentino al Franchi potrebbe non andare nemmeno in panchina e non è stato convocato dall’Albiceleste: si preparerà con calma ad Appiano. Ma senza Lautaro l’attacco dell’Inter si è inceppato: dall’infortunio del capitano a Bodo è arrivato solo un gol dal reparto, contro l’Atalanta, di Pio Esposito", aggiunge il quotidiano.