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CorSera – Inter, Bastoni e Lautaro in dubbio: “Potrebbe non andare nemmeno in panchina”

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Il difensore potrebbe riposare anche in ottica del playoff con la Nazionale. L'attaccante non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio
Andrea Della Sala Redattore 

Il difensore dell'Inter Bastoni potrebbe riposare anche in ottica del playoff con la Nazionale. Lautaro Martinez non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio

"L’Inter ha aspettato per mesi Dumfries, ma ha quasi sempre vinto, almeno in A. Ha fatto spesso a meno di Calhanoglu, che domenica torna titolare, ma l’ha sostituito con Zielinski. Adesso Chivu è alle prese con la botta alla caviglia di Bastoni, rimediata nel derby per un fallo commesso su Rabiot: il difensore ha ancora dolore a calciare e a una settimana dal playoff Mondiale potrebbe riposare anche a Firenze", scrive il Corriere della Sera.

Inter Lautaro
Getty Images

Ma in forte dubbio c’è anche l’Indispenabile per definizione: Lautaro ancora non è pronto, il polpaccio è un muscolo infido, all’orizzonte c’è lo sprint per lo scudetto, con Roma e Como dopo la sosta. E c’è anche il Mondiale da considerare. L’argentino al Franchi potrebbe non andare nemmeno in panchina e non è stato convocato dall’Albiceleste: si preparerà con calma ad Appiano. Ma senza Lautaro l’attacco dell’Inter si è inceppato: dall’infortunio del capitano a Bodo è arrivato solo un gol dal reparto, contro l’Atalanta, di Pio Esposito", aggiunge il quotidiano.

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