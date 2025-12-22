"La presenza dello stato maggiore dirigenziale non ha lasciato indifferenti i giocatori nerazzurri ad Appiano: ancora loro hanno capito l’importanza del momento. Ieri si sono ritrovati nel centro sportivo per un allenamento mattutino dopo che il giorno prima era stato in gran parte riempito dal viaggio di rientro da Riad. Superare la delusione saudita contro il Bologna equivale a preparare anche la sfida, tutt’altro che semplice, in casa dell’Atalanta del 28 dicembre. Ieri defaticante e personalizzato per chi aveva giocato venerdì sera, per gli altri normale seduta sul campo a gruppi", scrive La Gazzetta dello Sport.