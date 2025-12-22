Al rientro da Riad, l'Inter si è rimessa al lavoro ad Appiano Gentile in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. Queste le condizioni dei vari acciaccati:
news
Inter, le condizioni di Zielinski dopo il cambio. Darmian? Ecco quando tornerà in gruppo
"La presenza dello stato maggiore dirigenziale non ha lasciato indifferenti i giocatori nerazzurri ad Appiano: ancora loro hanno capito l’importanza del momento. Ieri si sono ritrovati nel centro sportivo per un allenamento mattutino dopo che il giorno prima era stato in gran parte riempito dal viaggio di rientro da Riad. Superare la delusione saudita contro il Bologna equivale a preparare anche la sfida, tutt’altro che semplice, in casa dell’Atalanta del 28 dicembre. Ieri defaticante e personalizzato per chi aveva giocato venerdì sera, per gli altri normale seduta sul campo a gruppi", scrive La Gazzetta dello Sport.
"C’era, assieme al resto della compagnia, anche Piotr Zielinski, che aveva chiesto il cambio giusto qualche minuto prima i calci di rigore contro il Bologna: pienamente recuperato, il suo flessore sta bene. Diversa la situazione di Matteo Darmian: anche lui era in Arabia, sperando di poter essere utile nell’eventuale finale, ma aspetterà ancora per qualche giorno il rientro in gruppo. Ieri ha lavorato a parte con gli altri infortunati, Di Gennaro e Acerbi, a cui si aggiunge ovviamente Dumfries", scrive il quotidiano.
