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Assenza pesante per l'Atalanta nella partita contro l'Inter. Marco Carnesecchi, portiere dei bergamaschi, è infatti tornato prima negli spogliatoi dopo aver accusato un fastidio al ginocchio sinistro e la sua presenza in campo contro i nerazzurri è fortemente a rischio.

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Lo staff dell'Atalanta ha indicato il cambio per lo stesso Carnesecchi e la sua presenza contro l'Inter è da escludere. Dunque, giocherà il secondo portiere, Marco Sportiello. Una defezione importante per la squadra di Sarri.

(Fonte: DAZN)