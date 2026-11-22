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Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

DAZN

"Sappiamo tutti quello che Sarri propone, l'organizzazione che sta cercando di portare all'Atalanta. Lavora qui da pochi mesi, sappiamo che hanno avuto difficoltà a livello difensivo e non hanno mai schierato la difesa titolare. Quando si va in Nazionale, si hanno tanti giocatori in giro per il mondo. A Bergamo non è mai semplice, le aspettative sono alte, bisogna dare il massimo e ripartire da quello che abbiamo lasciato due settimane fa. Io non faccio esperimenti, gestisco un gruppo in base alle problematiche che deve affrontare quotidianamente".

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"Pavard si è allenato bene,. ha recuperato un po' prima. Manuel Akanji ha avuto dei problemi, Stones sta recuperando. Comunque abbiamo a disposizione dei grandi giocatori che spesso meritano di partire titolari. Ripartiamo da quanto fatto col Como. Parliamo spesso di nomi, ma dobbiamo guardare le caratteristiche, bisogna preparare al meglio le partite per dare soluzioni offensive, senza perdere equilibrio".

(Fonte: DAZN)