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Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare che affronterà l'Atalanta alla New Balance Arena e non mancano le sorprese.

A centrocampo, infatti, non c'è Curtis Jones dal 1' e nemmeno Sucic: in mezzo c'è Calhanoglu, le due mezzali sono Barella e Mkhitaryan. Ma la novità più grande è in difesa: Bastoni farà il centrale, Pavard il braccetto di destra e Carlos Augusto a sinistra. Panchina, dunque, per Bisseck, Akanji e Stones.

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Sulle fasce, invece, confermati Dimarco e Spence, con Martinez tra i pali. E davanti c'è Pio Esposito con Marcus Thuram dal 1': in panchina e pronto a subentrare capitan Lautaro.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-INTER

ATALANTA (4-3-2-1): 29 Carnesecchi; 16 Bellanova, 42 Scalvini, 23 Kolasinac, 77 Zappacosta; 99 Elmas, 19 Kessie, 13 Ederson; 17 De Ketelaere, 59 Zalewski; 90 Krstovic.

A disposizione: 51 Sonzogni, 57 Sportiello, 7 Sulemana, 8 Pasalic, 9 Scamacca, 10 Samardzic, 11 Rowe, 18 Raspadori, 31 Kristensen, 40 Obric, 41 Idele, 47 Bernasconi, 70 Gaetano.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 28 Pavard, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 21 Jones, 25 Akanji, 31 Bisseck, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Rossi M. - Mastrodonato. IV Ufficiale: Colombo. VAR: Gariglio. AVAR: Di Paolo.