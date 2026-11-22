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Negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato prima di Atalanata-Inter, discutendo anche dei tanti rinnovi pesanti non ancora completati dai nerazzurri. Queste le parole dell'ex allenatore interista:

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"Contro il Como, l'Inter mi ha impressionato. Tutti dovranno fare i conti con lei. Atalanta? Inizio non facile, sostengo scherzosamente che vive la maledizione di Gasperini. Con Sarri si è avuto un radicale cambio di mentalità. Serve tempo, a Bergamo sanno cosa fare, ha dei giocatori importanti che devono trovare la propria dimensione".

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"Inter? Possiamo fare il paragone con il Napoli: è il momento di fare delle scelte a metà tra presente e futuro. Quei nomi (Calhanoglu, Dimarco, Thuram, Carlos Augusto e Bastoni, ndr) difficilmente non sono rinnovabili, non puoi perderli a zero. Io sono per rinnovarli per poi pensare alla loro sostituzione. Io sono per i rinnovi. Difesa? Il mio terzetto preferito passa attraverso la crescita di Bastoni da centrale. Con un Carlos Augusto così e un Akanji da braccetto, probabilmente sarebbe un terzetto ideale".

(Fonte: DAZN)