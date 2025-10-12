L'attaccante della Fiorentina ha saltato l'allenamento e si è sottoposto a un esame strumentale per valutare l'entità dell'infortunio

Preoccupazione in casa Italia: Moise Kean, che ieri sera ha riportato una distorsione alla caviglia destra nel primo tempo del match contro l'Estonia, ha saltato l'allenamento di oggi a Udine e, come riporta La Gazzetta dello Sport, successivamente è stato portato a bordo di un minivan in una struttura specializzata per essere sottoposto a un esame strumentale. In base al responso i medici federali decideranno se trattenere il giocatore in Friuli o se rimandarlo a Firenze affinchè continui le terapie con il club.