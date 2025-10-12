Tre giorni di riposo in casa Inter concessi da Cristian Chivu a chi è rimasto a casa in questa sosta per le nazionali: l'unico nerazzurro che si è visto ad Appiano ieri è Marcus Thuram, che continua il lavoro per recuperare dall'infortunio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Corsport – Inter, come procede il recupero di Thuram e cosa filtra verso la Roma
news
Corsport – Inter, come procede il recupero di Thuram e cosa filtra verso la Roma
L'unico nerazzurro che si è visto ad Appiano ieri è Marcus Thuram, che continua il lavoro per recuperare dall'infortunio
Ecco come procede il recupero secondo il Corriere dello Sport: "Il francese sta proseguendo le terapie per ristabilirsi dal risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Anche per lui oggi giornata libera: riprenderà domani il percorso individuale con lo staff medico nerazzurro.
La convocazione per la prossima partita di campionato non è affatto scontata: si deciderà soltanto a ridosso della partenza per la Capitale. L’obiettivo principale, considerando le tante gare ravvicinate che attendono l’Inter, è di non correre alcun rischio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA