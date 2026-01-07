L'Inter potrebbe presto riavere nuove alternative sulla fascia destra. Il difensore e il centrocampista francese sono pronti a rientrare

L'Inter potrebbe presto riavere nuove alternative sulla fascia destra. Il difensore Darmian e il centrocampista francese Diouf sono pronti a rientrare.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Ieri pomeriggio non sono partiti per Parma l’ex Matteo Darmian le mezzali di riserva, Andy Diouf e il chiacchieratissimo Davide Frattesi, che dopo aver aperto al Galatasaray aspetta che il club turco faccia una offerta reale verso l’Inter. Darmian, guarito al polpaccio, ha fatto parte del lavoro con il gruppo, così come Diouf, che non c’era con il Bologna per un affaticamento ai flessori: entrambi ci saranno domenica con il Napoli. Probabilmente, ci sarà anche Frattesi, che salta il match di oggi al Tardini per un leggero affaticamento all’adduttore".