Napoli, Neres da monitorare: la nota sulle condizioni del brasiliano

Il calciatore era uscito anzitempo dalla partita contro la Lazio vinta dal Napoli due a zero per un problema alla caviglia

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 15:30)

Si è fatto male ieri nella gara vinta dal Napolicontro la Lazio. Neresera uscito dal campo al sessantanovesimo e Conte aveva detto alla fine della partita che poteva non essere una cosa grave perché non si trattava di un infortunio muscolare. Il giocatore si era accasciato a terra dopo un problema al piede sinistro.

Gli esami fatti dal Napoli, come si legge nel comunicato ufficiale del club, hanno evidenziato una distorsione alla caviglia. "David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge sul bollettino medico pubblicato dalla società partenopea.

L'infortunio richiede di solito una decina di giorni di top e ci sono quindi da monitorare le condizioni del brasiliano in vista degli impegni della squadra di Conte: i prossimi due sono quello del 7 gennaio col Verona e quello dell'11 gennaio, domenica sera, contro l'Inter.

(Fonte: sscnapoli.it)