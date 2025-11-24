Il rientro di Dumfries potrebbe essere più lontano del previsto: ecco cosa racconta Tuttosport sull'olandese

Matteo Pifferi Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 10:16)

L'assenza di Denzel Dumfries nel derby si è fatta sentire. Chivu ha provato Carlos Augusto sulla destra ma il brasiliano ha fornito una prestazione sottotono, spingendo pochissimo sulla fascia e limitandosi al compitino.

Tant'è vero che Chivu nel finale ha schierato anche Diouf che, al contrario, si è mostrato pimpante e propositivo, facendo anche un tiro in porta e fornendo un bell'assist a Bonny che poi ha sprecato.

Tuttosport commenta così la situazione legata a Dumfries: "Siccome quando piove, può sempre grandinare, pessime notizie sono infine arrivate sui tempi di recupero di Denzel Dumfries. Il problema alla caviglia, frutto di uno scontro con Zaccagni in Inter-Lazio, è più grave del previsto. Già prima del derby era già dato per scontato che l’olandese saltasse pure le trasferte di Madrid (per affrontare l’Atletico in Champions) e Pisa, ma i tempi potrebbero dilatarsi fino a Genoa-Inter (14 dicembre).

Ieri Chivu, per sostituirlo, ha messo Carlos Augusto fuori ruolo e poi, dopo essere passato a quattro, ha messo davanti al brasiliano Diouf che è entrato bene in coda al derby. E chissà che la soluzione non possa essere riproposta"