"In questo contesto farebbe molto comodo Piotr Zielinski, la grande sorpresa del centrocampo; ha fatto bingo a Madrid, dando seguito al gol fantastico di Verona e a un altro tiro ben concepito con la nazionale polacca a Malta. Ma dal Metropolitano è uscito con un problema muscolare che i medici stanno valutando ad Appiano. Non è detto che possa giocare anche a Pisa, almeno a tempo pieno. Resta comunque un calciatore ritrovato, in totale controtendenza con i compagni di zona. Nessuno avrebbe potuto immaginare una sua rinascita dopo la prima stagione all’Inter, in cui aveva occupato tutti i posti della panchina senza quasi mai farsi notare in campo. Averlo rilanciato è un sicuro merito di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.