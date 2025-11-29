L'Inter deve rialzare subito la testa dopo le due sconfitte col Milan in campionato e con l'Atletico in Champions. Chivu deve monitorare anche le condizioni di due centrocampisti:
Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan
"In questo contesto farebbe molto comodo Piotr Zielinski, la grande sorpresa del centrocampo; ha fatto bingo a Madrid, dando seguito al gol fantastico di Verona e a un altro tiro ben concepito con la nazionale polacca a Malta. Ma dal Metropolitano è uscito con un problema muscolare che i medici stanno valutando ad Appiano. Non è detto che possa giocare anche a Pisa, almeno a tempo pieno. Resta comunque un calciatore ritrovato, in totale controtendenza con i compagni di zona. Nessuno avrebbe potuto immaginare una sua rinascita dopo la prima stagione all’Inter, in cui aveva occupato tutti i posti della panchina senza quasi mai farsi notare in campo. Averlo rilanciato è un sicuro merito di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Nel frattempo Mkhitaryan si è allenato bene per il secondo giorno consecutivo e spera di essere convocato: in base alla rifinitura di stamattina, Chivu deciderà se portarlo a Pisa", aggiunge Gazzetta.
