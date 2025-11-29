FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan

news

Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan

Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan - immagine 1
L'Inter deve rialzare subito la testa dopo le due sconfitte. Chivu deve monitorare anche le condizioni di due centrocampisti
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter deve rialzare subito la testa dopo le due sconfitte col Milan in campionato e con l'Atletico in Champions. Chivu deve monitorare anche le condizioni di due centrocampisti:

Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan- immagine 2
Getty Images

"In questo contesto farebbe molto comodo Piotr Zielinski, la grande sorpresa del centrocampo; ha fatto bingo a Madrid, dando seguito al gol fantastico di Verona e a un altro tiro ben concepito con la nazionale polacca a Malta. Ma dal Metropolitano è uscito con un problema muscolare che i medici stanno valutando ad Appiano. Non è detto che possa giocare anche a Pisa, almeno a tempo pieno. Resta comunque un calciatore ritrovato, in totale controtendenza con i compagni di zona. Nessuno avrebbe potuto immaginare una sua rinascita dopo la prima stagione all’Inter, in cui aveva occupato tutti i posti della panchina senza quasi mai farsi notare in campo. Averlo rilanciato è un sicuro merito di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan- immagine 3
Getty Images

"Nel frattempo Mkhitaryan si è allenato bene per il secondo giorno consecutivo e spera di essere convocato: in base alla rifinitura di stamattina, Chivu deciderà se portarlo a Pisa", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
Pisa, Cuadrado salta la sfida con l’Inter: infortunio muscolare, il comunicato
Inter, le ultime da Appiano: Mkhitaryan in gruppo. Migliora Dumfries! Ecco quando può tornare

© RIPRODUZIONE RISERVATA