L'esterno colombiano, ex nerazzurro, non sarà a disposizione di Gilardino per la gara di domenica pomeriggio

Niente gara dell'ex per Juan Cuadrado: l'esterno colombiano del Pisa, infortunatosi settimana scorsa, non ha recuperato in tempo per la sfida contro l'Inter, in programma domenica pomeriggio alle ore 15, e non sarà a disposizione di Alberto Gilardino.