Niente gara dell'ex per Juan Cuadrado: l'esterno colombiano del Pisa, infortunatosi settimana scorsa, non ha recuperato in tempo per la sfida contro l'Inter, in programma domenica pomeriggio alle ore 15, e non sarà a disposizione di Alberto Gilardino.
Pisa, Cuadrado salta la sfida con l’Inter: infortunio muscolare, il comunicato
L'esterno colombiano, ex nerazzurro, non sarà a disposizione di Gilardino per la gara di domenica pomeriggio
Questo il comunicato del club toscano:
Infortunatosi nel corso dell'ultimo allenamento alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, il calciatore Juan Cuadrado ha già avviato il percorso di recupero individuale.
Gli accertamenti diagnostici, ai quali è stato sottoposto dallo Staff Medico del Pisa Sporting Club, hanno evidenziato per il colombiano una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro.
(pisasportingclub.com)
