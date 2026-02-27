"Il ritorno in campo di Denzel Dumfries non è passato in secondo piano ma la valanga Bodo Glimt di martedì ha travolto tante cose, tra cui (in parte) anche il fatto che l’olandese si sia rivisto in campo dopo 4 mesi. La convocazione era stata un segnale, il suo ingresso al minuto 81 una conferma: l’esterno è tornato. Però calma: le possibilità di rivederlo titolare domani contro il Genoa sono praticamente nulle. Sulla «sua» corsia sarà ancora Luis Henrique a fare avanti e indietro per tutto il campo", si legge su La Gazzetta dello Sport.