L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez continua il lavoro per il recupero dall'infortunio. Il capitano vuole rientrare prima della sosta per le nazionali e farà di tutto per esserci senza rischiare nulla per quanto riguarda le sue condizioni fisiche.
L'attaccante dell'Inter continua il lavoro per il recupero dall'infortunio. Il capitano vuole rientrare prima della sosta per le nazionali
"L’argentino non è proprio vicinissimo al ritorno in campo ma punta a tornare per l’ultima trasferta prima della prossima sosta per le nazionali, quella contro la Fiorentina del 22 marzo. Il Toro prosegue con il percorso di recupero: terapie e il lavoro a parte", spiega La Gazzetta dello Sport.
