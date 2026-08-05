Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Yann Bisseck dopo il colpo alla testa subito nel finale del derby contro il Milan.

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C'era apprensione per il tedesco, che non è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe e ha anche dovuto saltare le interviste a causa del forte dolore.

Come appurato da FcInter1908, Bisseck ha subito una forte contusione alla testa: le sue condizioni saranno quindi monitorate nelle prossime ore ma il peggio sembra scongiurato.