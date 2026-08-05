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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro il Milan in Australia. Ecco le sue parole: "E' un'amichevole, una partita di agosto dove la condizione sia nostra che loro non è massimale. Si cerca di fare buone cose e dare tutto quello che si ha anche se le gambe non sono brillanti.

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Mi porto via la salute dei miei giocatori a parte Bisseck che ha preso una forte contusione alla testa: il resto conta poco. Pio e Bonny? L'hanno fatto vedere l'anno scorso, si sono guadagnati il posto in questa rosa, sono campioni d'Italia: sono due giovani di grande talento e prospettiva, non dobbiamo dimenticarci che ci hanno dato una grossa mano.

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Pavard? Parlo di lui, di Bisseck, di Bastoni e di Carlos, parlo di quelli che al momento sono qua: ne abbiamo solo quattro, stanno facendo un grande lavoro e si impegnano al massimo. Sono contento per tutti perché siamo riusciti a mettere minuti in più a tutti loro".