All'Optus Stadium di Perth finisce in parità il derby tra Inter e Milan: dopo il gol di Dimarco, arrivato al termine di un'azione da manuale, il pareggio nel finale del Milan con il rigore di Nkunku.

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Cristian Chivu ha commentato così il match, secondo impegno dell'Internazionale Summer Tour, che si chiuderà sabato con la sfida contro la Juventus.

Al netto del risultato, quanto è soddisfatto della prova della squadra? "Vedo una crescita, i ragazzi si stanno impegnando molto e in questi giorni abbiamo lavorato duramente. In questo momento non ci interessano troppo i risultati delle partite che giochiamo, ma vogliamo fare un buon lavoro e soprattutto crescere in condizione. Direi che alcuni giocatori hanno avuto un buon minutaggio e siamo contenti della qualità che hanno espresso, pur non essendo nella miglior condizione e non avendo ancora le gambe brillanti."

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A differenza della sfida con il City, la squadra è sembrata crescere con il passare dei minuti. "Probabilmente all'inizio della partita abbiamo fatto un po' di fatica a occupare gli spazi, abbiamo commesso qualche errore in più nel palleggio e in uscita, abbiamo avuto un po' fretta nel fare le cose, ma c'è stata anche la bravura degli avversari che ci hanno messo un po' in difficoltà con la loro pressione. Con il passare dei minuti siamo cresciuti, abbiamo trovato più vie d'uscita e direi che abbiamo giocato piuttosto bene."

Quanto aiutano sfide come questa, contro avversarie che poi vi troverete di fronte in campionato? "Al momento la nostra preoccupazione principale rimane l'integrità dei giocatori, la loro salute e la crescita della condizione fisica, rispettando i principi di quello che stiamo cercando di trasmettere e aggiungendo qualcosa a ciò che la squadra ha dimostrato di saper fare in questi anni."