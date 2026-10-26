Le ultime da Appiano Gentile, focus sui giocatori infortunati e sul lavoro che stanno svolgendo
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
La settimana del derby è iniziata. Ma prima di farsi distrarre dal match contro il Milan, la concentrazione sarà tutta per la trasferta infrasettimanale a Venezia. La squadra di Chivu è al lavoro dopo la vittoria da cardiopalma conquistata contro la Fiorentina. Consapevole di dover ricaricare le energie fisiche, ma anche quelle mentali.
Il punto sull'infermeriaCome raccolto da FCINTER1908, né Pavard, né Curtis Jones (e in ogni caso nessuno dei giocatori fermi per infortunio) sono rientrati a lavorare in gruppo. Al momento le previsioni dicono che non dovrebbero esserci novità in questo senso prima del derby. I giocatori proseguono il lavoro sul campo come da programma. Aumentano i carichi, ma per rientrare in gruppo ci vorrà ancora pazienza. Soprattutto visto e considerato che nella settimana in cui si gioca anche di mercoledì gli allenamenti del gruppo non saranno moltissimi.
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