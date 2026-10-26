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In un video per La Gazzetta dello Sport, Giampaolo Calvarese, ex arbitro, è tornato così sugli episodi di moviola riguardanti Inter-Fiorentina di ieri.

"In Inter-Fiorentina il VAR sarebbe dovuto intervenire per correggere un errore di campo e assegnare un rigore: sarebbe questa anche l'opinione della commissione e del designatore Orsato.

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Viery fa un chiaro movimento che genera un contatto falloso con Thuram: Mariani sembra voler indicare il dischetto, poi verosimilmente si confronta con l'assistente e cambia idea. Nessun dubbio sul rigore assegnato invece dal campo: Valdepenas dà le spalle a Thuram, lo trattiene, non lo fa scattare ed il penalty è corretto".