Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari

Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari

Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari - immagine 1
Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari
Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari.

Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari- immagine 2
Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare.

Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari- immagine 3
Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese.

