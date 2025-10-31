Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari.
Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari
Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari
Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare.
Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese.
