L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato su X il tanto discusso episodio del contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore in favore del Napoli che ha sbloccato il punteggio nel match contro l'Inter: "Di Lorenzo sposta la gamba sulla traiettoria di corsa di Mkhitaryan cercando e trovando un contatto che non è falloso.
Calvarese: "Di Lorenzo-Mkhitaryan, contatto non falloso. Mariani vede bene, ma…"
Calvarese: “Di Lorenzo-Mkhitaryan, contatto non falloso. Mariani vede bene, ma…”
L'ex arbitro commenta così il discusso episodio che ha portato all'assegnazione di un calcio di rigore in favore del Napoli
Mariani vede bene, ma cambia idea dopo che l'assistente lo richiama. Avrebbe dovuto farlo anche il VAR per revocare il penalty".
