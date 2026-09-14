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Brutte notizie in casa Inter: John Stones, che contro l'Udinese ha debuttato da titolare con la maglia nerazzurra, si è fermato nel corso del secondo tempo per un problema muscolare, e le prime sensazioni non lasciano spazio all'ottimismo. Secondo Sky Sport, il difensore inglese ha rimediato un risentimento ai flessori della gamba sinistra: le sue condizioni sono ancora da valutare ma, per come si è fermato, pare altamente improbabile che possa essere a disposizione per Roma-Inter di sabato.

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Attenzione anche a Calhanoglu, che nelle prossime ore si sottoporrà agli esami del caso: anche qui c'è poco margine per ipotizzare un suo rientro già per la prossima partita.