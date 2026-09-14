Come contro il Napoli. Anche stavolta l'Inter di Cristian Chivu vince in rimonta. Contro l'Udinese era andata sotto di due gol nel giro di pochi minuti, poi la reazione con Carlos Augusto e Barella, capitano di serata, che sono riusciti a trovare il pareggio. Thuram per il 3 a 2, Esposito fa il quarto dopo una gara passata a fare a sportellate. Bonny di forza, con il suo primo gol in questa stagione, ha provato a chiudere i conti: 5-2. Ma è arrivato il 5-3 nel finale dopo un'altra distrazione della difesa nerazzurra (sette i gol subiti dai nerazzurri tra CL e campionato in questa settimana).

Skysport

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Alla fine della partita, su Skysport, sono andate in onda le parole di mister Chivu.

-Vittoria roboante, uscita tutta la forza in attacco. Partirei da questa pazza Grande Inter...

-Sempre miglior attacco della Serie A, 6 gol subiti. Il bilancio è un qualcosa che la preoccupa visto i gol incassati o è il prezzo da pagare per essere offensivi?

-In cosa pensa di essere migliorato Chivu dalla gara contro l'Udinese del 2025 a quella di oggi?

-Vuole essere perfetto contro la Roma?

Sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, identità e dna della squadra. Nei primi 25 minuti in cui abbiamo provato a fare cose con poca energia, l'Udinese è stata brava a sfruttare la nostra leggerezza ma abbiamo reagito. Siamo stati in gara per quanto riguarda la fiducia, la parte mentale e la voglia di non perdere, l'orgoglio tirato fuori nei momenti di difficoltà. Mi fa piacere ma devo valutare anche cosa non ha funzionato. Quello che non sono riuscito magari a passare in questa settimana ma d'altronde mi aspettavo una cosa del genere. Perché la CL succhia un sacco di energie.Se non dico che non sono prepccupato, non sono un allenatore. L'intensità negli avversari l'abbiamo riscontrata: ci hanno affrontato a viso aperto e sono venuti a prenderci. Qualche rischio lo prendiamo perché siamo costretti a fare questo tipo di gioco, è la nostra identità. Quando perdiamo palla ci esponiamo a dei rischi, ma mi fa piacere il gol di Barella: la riaggressione fatta bene, ci abbiamo lavorato questa estate. Non siamo perfetti e non vogliamo esserlo: dobbiamo lavorare, fare determinate cose, grazie a Dio ci sono cose che dobbiamo migliorare.Sono invecchiato anche io, un tracollo ce l'ho avuto. Quella l'abbiamo persa. Bilancio personale? Ho due trofei, troppo scontato, ma è il passato e conta poco. Questa è un'altra stagione, abbiamo sei punti in più dopo quattro giornate. Stiamo cercando di migliorare senza perdere l'identità, stiamo cercando di coinvolgere tutti nelle rotazioni. Miki ha giocato, ho visto Bonny felice, Stankovic contento di aver giocato qualche minuto. Ma la premura mia è dare minuti a tutti e oggi non ho potuto farlo con Sucic o Bisseck, loro sono bravi. Abbiamo una società che ha fatto una rosa importante che spesso mi mette in difficoltà:Ancora non ho visto la squadra perfetta nella mia carriera da giocatore e allenatore. Cercheremo di fare il meglio come sempre, mantenendo la nostra identità. Siamo costretti per quelo che abbiamo fatto negli ultimi anni, per quelli che sono i principi di questo gruppo. In alcuni momenti paghi di più altri meno. Possiamo andare in difficoltà anche in futuro. Trovare l'equilibrio è fondamentale senza perdere la voglia del gruppo. Non tutti hanno fatto un'ottima preparazione, stiamo cercando di far giocare tutti e sappiamo quali sono i rischi in alcuni momenti. Quella contro la formazione giallorossa sarà la gara prima della sosta e mi rimarrano tre giocatori se guardo le liste di chi va in Nazionale, ma si va avanti così e ormai lo status e l'abitutine del gruppo è quello e si fa di tutto per migliorare.

(Fonte: SS24)