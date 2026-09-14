Giocatore per giocatore, l’analisi della prestazione dell’Inter contro l’Udinese e delle scelte di Cristian Chivu

Daniele Mari
Maglia

VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali

MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Martinez 5

Sbaglia completamente la lettura sul gol di Ekkelenkamp. Fa il passo verso il centro dell'area e si fa sorprendere. Non il solo colpevole ma colpevole. Anche sul terzo gol dell'Udinese, non il massimo della reattivit

Inter-Udinese, le pagelle di Daniele Mari

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