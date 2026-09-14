Giocatore per giocatore, l’analisi della prestazione dell’Inter contro l’Udinese e delle scelte di Cristian Chivu
VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Sbaglia completamente la lettura sul gol di Ekkelenkamp. Fa il passo verso il centro dell'area e si fa sorprendere. Non il solo colpevole ma colpevole. Anche sul terzo gol dell'Udinese, non il massimo della reattivit
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