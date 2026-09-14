Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Vittoria da luna park per l'Inter che, nonostante il doppio svantaggio iniziale e qualche amnesia difensiva di troppo, si porta a casa i tre punti contro l'Udinese a San Siro. Queste le considerazioni di Cristian Chivu a DAZN:

DAZN

"Le rotazioni sono la strada, perché la stagione è lunga e si gioca tanto. Fortunatamente abbiamo una rosa competitiva. Stiamo cercando di mettere tutti in condizione e tutti si devono sentire parte del progetto, perché c'è bisogno di tutti. Per me queste sono cose importanti da allenatore. Ho rivisto Mkhitaryan dall'inizio, poi ci sono stati Stones e Bonny. Tutti ci daranno una mano. Come sta Stones? Dovrà fare degli accertamenti, ha sentito qualcosa al flessore".

"I gol subiti? Sono errori individuali più facili da migliorare. Forse in settimana ho sbagliato qualcosa nel trasmettere l'importanza dell'approccio alla gara, siamo scesi in campo senz'anima. Ma questa squadra ce l'ha dentro il fatto di tirare fuori l'orgoglio e fare cose che dovevamo fare dall'inizio. Faremo delle analisi così come facciamo dopo tutte le partite. Quello che si dirà e farà rimane tra noi, ma quello che mi fa stare sereno è che manteniamo sempre una nostra identità, a testa alta. E questo è importante anche quando inizieremo a non soffrire più così".

DAZN

"In questo periodo abbiamo lavorato molto sugli accerchiamenti, sull'affrontare un blocco basso. C'è da lavorare ancora, perché non siamo perfetti e qualcosa concediamo, ma mi prendo questa grinta e questa gioia nel voler fare le cose. Anche la fiducia, sono dei punti importanti che fanno la differenza. Avremo il tempo di aggiustare tutto. L'Udinese è una squadra organizzata e fisica, ma non abbiamo subito il colpo, abbiamo reagito e l'abbiamo portata a casa".

(Fonte: DAZN)