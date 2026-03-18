Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista a Racing Radio, ammettendo il sogno di tornare a giocare in Argentina in futuro

Matteo Pifferi Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 01:27)

"Tornare al Racing è un mio desiderio". A confermarlo è Lautaro Martinez che ha parlato ai microfoni di Racing Radio. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante dell'Inter:

"Questo è un mio desiderio, sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche come sto fisicamente. Il mio sogno è di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando. Ho ancora 3 anni di contratto con l'Inter, mi piacerebbe stare a lungo nel calcio di alto livello, mi sento bene e sono ancora giovane ma in futuro mi piacerebbe tornare al Racing, così da far capire ai miei figli l'amore che la gente del Racing ha per me"

Rapporto con Milito — "Parlo tutte le settimane con Milito, è stato sempre presente e vicino a me anche all'inizio della mia carriera. Ci sentiamo spesso, mi ha scritto dopo che mi sono fatto male e abbiamo parlato anche del Racing che non sta andando bene ma gli ho mandato un messaggio di sostegno al club"

Feeling col mondo Racing — "Un giorno ero al Tita (centro di allenamento del Racing, ndr), perché un amico di mio fratello stava giocando nella squadra riserve. Ero arrivato quel giorno in Argentina perché convocato dalla Nazionale e sono andato subito al campo. Ho incrociato Costas (allenatore del Racing, ndr) che mi ha detto: 'Resta qui, ti aspettiamo, vieni, torna l'anno prossimo, gioca il Mondiale e vieni'. Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me per i momenti vissuti, perché mi hanno permesso di fare quello che sto facendo oggi. Oltre ai sacrifici che ho fatto, loro mi hanno aiutato moltissimo"

Gol più importante in carriera? — "Posso dirne 3? Il primo col Racing, il primo con l'Inter e il primo con l'Argentina"