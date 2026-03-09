L'Inter ha perso il derby col Milan e ora i rossoneri sono a 7 punti dai nerazzurri. Il calendario non sorride alla squadra di Chivu che spera di recuperare il prima possibile qualche pedina importante.

"Chivu può comunque appendersi al passato recente perché in stagione si è sempre ripreso alla grande dopo gli scossoni imprevisti, ma dovrà comunque guardarsi dalle prossime insidie di un calendario che diventa di colpo dispettoso: Atalanta, Fiorentina al Franchi, Roma e Como sul Lago con sosta a metà è un poker da superare indenni per spegnere ogni velleità rivale. Nella seconda partita del ciclo, in Toscana, Chivu dovrebbe ritrovare almeno per un pezzo Lautaro, anche perché i due giovani di belle speranze hanno toppato insieme", scrive La Gazzetta dello Sport.