Domani l'Inter scenderà in campo. I nerazzurri affronteranno l'Atalanta dando il via a un tour de force che vedrà la squadra di Cristian Chivu impegnata molto spesso da qui al 22 dicembre, giorno della Supercoppa italiana a San Siro contro la Lazio. Come sottolinea Tuttosport, nessuna squadra italiana giocherà tante partite quante i nerazzurri.

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"Sul calendario è cerchiato un numero, il 9, non di Marcus Thuram, bensì delle gare da disputare in ben quattro competizioni. Oltre alla Serie A e alla suddetta Supercoppa, infatti, l'Inter avrà due sfide di Champions (Stoccarda in casa il 25 novembre, Borussia a Dortmund il 9 dicembre) e gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa (1 dicembre a Milano). Un calendario fitto, di fatto una partita ogni tre giorni e mezzo, un via vai di gare che, come scritto, nessun'altra squadra italiana avrà".

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"Il tecnico romeno potrà contare praticamente sull'organico quasi al completo. Ieri, per esempio, è rientrato in gruppo Stankovic, lasciando così il solo Bonny nella lista degli indisponibili. Chivu ha recuperato i tre inglesi - Stones, Jones e Spence, già rientrato nelle ultime gare - e soprattutto Lautaro Martinez. Il capitano domani a Bergamo dovrebbe andare in panchina per poi giocare in Champions. In dubbio anche la presenza dall'inizio di Akanji e Zielinski, tornati con alcuni fastidi dagli impegni in nazionale. Oggi Chivu proverà la formazione nella rifinitura (Barella spremuto in azzurro è in ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan), ma i dubbi verranno probabilmente sciolti domani".

(Tuttosport)