"In panchina il tuo specialista, il battitore principe, a guardare i compagni tirare i rigori uno peggio dell’altro. E il tuo giovane leone della cantera che si riscalda a lungo e poi non entra. A disperarsi, perfino più dei compagni per l’esito nei penalty, ieri sono stati sia Hakan Calhanoglu che Pio Esposito: Chivu ha spiegato di aver scelto di non farli entrare in extremis per non esporli al rischio di calciare a freddo. Chi si è preso la responsabilità, però, ha fatto un discreto disastro: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli, dice un antico adagio di questo gioco, ma si sono viste conclusioni migliori di quelle interiste di ieri", scrive La Gazzetta dello Sport.