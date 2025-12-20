L'Inter esce dalla Supercoppa nel modo peggiore. Raggiunta dal Bologna, la squadra di Chivu va ai rigori e li calcia in modo pessimo
Inter, disastro rigori: ecco perché Chivu non ha inserito Calhanoglu ed Esposito. E Zielinski…
"In panchina il tuo specialista, il battitore principe, a guardare i compagni tirare i rigori uno peggio dell’altro. E il tuo giovane leone della cantera che si riscalda a lungo e poi non entra. A disperarsi, perfino più dei compagni per l’esito nei penalty, ieri sono stati sia Hakan Calhanoglu che Pio Esposito: Chivu ha spiegato di aver scelto di non farli entrare in extremis per non esporli al rischio di calciare a freddo. Chi si è preso la responsabilità, però, ha fatto un discreto disastro: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli, dice un antico adagio di questo gioco, ma si sono viste conclusioni migliori di quelle interiste di ieri", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Alla fine, è franato tutto sui piedi dell’asse italiano: prima la conclusione prevedibile di Bastoni, poi quella sparata alta da Barella. A loro si è aggiunto uno dei giovani più positivi di stagione: da Bonny una telefonata innocua a Ravaglia con prefisso saudita. Zielinski avrebbe calciato se non fossero arrivati i crampi al flessore che lo hanno tirato via dal campo. Lautaro, l’uomo che aveva sparacchiato a Madrid l’ultima volta, almeno l’ha messa dentro: nessun interista potrà mai gioirne", aggiunge il quotidiano.
