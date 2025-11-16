Gli aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan. E c'è anche un altro interista che ha recuperato

Come riportato da Sky Sport, infatti, Matteo Darmian è da considerarsi completamente recuperato e dunque sarà a disposizione di Chivu per il derby. Chi spera di tornare a giocare dal 1' è Marcus Thuram, che ha approfittato della sosta per cercare la miglior condizione con l'obiettivo di essere in campo dall'inizio contro i rossoneri quasi due mesi dopo l'infortunio patito in Champions contro lo Slavia Praga.