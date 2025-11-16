FC Inter 1908
Sky – Mkhitaryan, niente Milan: il rientro slitta. Dumfries ok. E Thuram sta… - immagine 1
Gli aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan. E c'è anche un altro interista che ha recuperato
Matteo Pifferi Redattore 

Nei prossimi giorni Chivu ritroverà anche i Nazionali ma dalla Pinetina arrivano già delle notizie circa la condizione di alcuni giocatori rimasti ad Appiano.

Inter Dumfries
Getty Images

Come riportato da Sky Sport, infatti, Matteo Darmian è da considerarsi completamente recuperato e dunque sarà a disposizione di Chivu per il derby. Chi spera di tornare a giocare dal 1' è Marcus Thuram, che ha approfittato della sosta per cercare la miglior condizione con l'obiettivo di essere in campo dall'inizio contro i rossoneri quasi due mesi dopo l'infortunio patito in Champions contro lo Slavia Praga.

Sky – Mkhitaryan, niente Milan: il rientro slitta. Dumfries ok. E Thuram sta…- immagine 3
Getty Images

Dumfries è rientrato a Milano per un piccolo problema alla caviglia ma - secondo quanto riportato da Sky Sport - le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione in vista del derby. Chi invece non ci sarà è Mkhitaryan, che avrà bisogno di almeno una settimana in più prima di poter tornare in campo. Per lui, quindi, niente derby.

