Il Napoli ieri ha vinto in casa della Lazio e rimane in scia all'Inter in vista dello scontro diretto dell'11 gennaio. Ma Conte ha avuto una brutta notizia dalla trasferta di Roma: l'infortunio di Neres .

"David Neres si è fermato, nel modo peggiore. Buttandosi a terra da fermo, senza contatti, senza pallone tra i piedi. «Trauma distorsivo alla caviglia» si legge nel bollettino diramato dal club poco dopo la fine della sfida con la Lazio. Come ad anticipare quello che di lì a poco avrebbero visto tutti. Neres, infatti, ha lasciato l’Olimpico in stampelle e il pensiero dei tifosi è andato subito verso il big match di domenica prossima a San Siro. Salterà l’Inter? Presto per capirlo, serviranno almeno quarantott’ore e gli esami strumentali. Però è quasi certa l’assenza del brasiliano per la partita di mercoledì contro il Verona, in programma al Maradona (ore 18.30). Per l’Inter, si vedrà. Oggi se ne saprà di più, la speranza – ovviamente – è che possa essere stata soltanto una brutta “storta”, recuperabile con qualche giorno di riposo e terapie", scrive La Gazzetta dello Sport.