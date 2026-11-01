Le ultime da Sky Sport sulle condizioni dei tre nerazzurri in vista della Champions League e della successiva sfida di campionato con il Como
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Arrivano novità dall'infermeria dell'Inter. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu prepara la trasferta di Champions League contro il Feyenoord, in programma martedì 3 novembre a Rotterdam. Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Benjamin Pavard, Curtis Jones e John Stones.
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Inter, Pavard torna parzialmente in gruppo: domani la decisioneLe notizie più incoraggianti riguardano Benjamin Pavard. Il difensore francese, infatti, oggi ha svolto una parte dell'allenamento insieme al resto del gruppo, compiendo un passo avanti nel percorso di recupero.
La sua presenza nella trasferta di Rotterdam resta comunque da valutare. Domani verrà presa una decisione sull'eventuale convocazione del francese per la sfida di Champions League contro il Feyenoord.
Jones e Stones, possibile recupero per il ComoDiscorso diverso, invece, per Curtis Jones e John Stones. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per i due inglesi bisognerà attendere il rientro dalla trasferta europea.
Dopo la partita in Olanda, lo staff nerazzurro verificherà se esistono le condizioni per recuperare entrambi i giocatori e inserirli nell'elenco dei convocati per la sfida di campionato contro il Como, in programma domenica 8 novembre.
Nessuna certezza, dunque, ma i prossimi giorni saranno importanti per capire se Chivu potrà ritrovare alcuni degli indisponibili prima della sosta per le nazionali.
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