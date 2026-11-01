Alessandro Bastoni non cerca giustificazioni dopo la pesante sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan. Il difensore nerazzurro, autore dell'unico gol della squadra di Cristian Chivu nel 3-1 di San Siro, ha analizzato il ko, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento della squadra e lanciando un messaggio molto forte ai compagni.

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Bastoni: "L'Inter va meritata ogni giorno"

, Bastoni ha dichiarato:

"Abbiamo completamente sbagliato l'approccio, l'intensità con la quale siamo entrati in campo. L'unica cosa che vorrei dire, a livello generale, è che l'Inter va meritata ogni giorno, perché abbiamo lavorato tanto per portarla a questo livello. Quindi non va dato nulla per scontato. Anzi, ripeto, bisogna lavorare ogni giorno per tenere alto questo livello".

"L'atteggiamento non mi è piaciuto assolutamente"

Il difensore è stato poi sollecitato sulle sue parole particolarmente forti e su cosa non gli piaccia della squadra in questo momento.

"Ho fatto un discorso generale, dove metto dentro tutti quanti. L'atteggiamento non mi è piaciuto assolutamente, non era adeguato a una serata del genere. Però per fortuna il calcio è anche questo, ci dà la possibilità di reagire immediatamente".

Bastoni sui gol subiti: "Se sapessi il motivo avremmo già risolto"

Un altro tema affrontato riguarda le difficoltà dell'Inter negli approcci alle partite. Anche contro il Milan sono arrivati due gol nei primi minuti, una situazione già verificatasi in altre occasioni durante la stagione.

"Non lo so. Se lo sapessi, probabilmente avremmo già risolto questa cosa. Però mi allaccio a quello che ho detto prima: non va dato nulla per scontato, nulla è dovuto. L'Inter va guadagnata ogni giorno".

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La Champions e la necessità di reagire

Infine, uno sguardo al prossimo impegno europeo, con l'Inter chiamata a riscattare immediatamente la sconfitta nel derby.

"Non è la prima sconfitta che subiamo in carriera, quindi sappiamo come reagire. Per quanto possibile dobbiamo lasciare strascichi e delusioni, perché sappiamo che il calcio è anche questo. Anzi, ti dà la possibilità di reagire, di tirare fuori una bella prestazione subito".