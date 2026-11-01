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Ha fatto molto discutere il rigore prima dato e poi tolto, dopo il check al VAR, al Venezia per il tocco di braccio di Milla. L'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, dal campo, ha assegnato il penalty ma poi il VAR Cosso e l'AVAR Giua l'hanno richiamata al monitor per rivedere l'episodio, che poi ha portato alla revoca del rigore.

"Una partita difficile proprio davanti al designatore Orsato, presente sugli spalti del Sinigaglia e a fine partita molto contrariato. Tre minuti di difficoltà di Maria Sole Ferrieri Caputi intorno alla mezzora del primo tempo, quando il Como-Venezia ha prima fischiato un calcio di rigore per gli ospiti, sul risultato di zero a zero, e poi lo ha revocato dopo la revisione al monitor, invitata a rivedere l’episodio dai varisti Cosso e Giua. Ferrieri Caputi, alla sua prima direzione stagionale in Serie A, aveva correttamente sanzionato un tocco di mani al limite dell’area da parte di Milla, in seguito a una palla proveniente da un contrasto tra Da Cunha e Busio.

Il giocatore spagnolo, con il braccio sinistro staccato dal corpo, aveva attutito lo scorrimento del pallone. Dopo il fischio è iniziata una lunga revisione in sala Var a Lissone, terminata con l’invito all’arbitro a recarsi al monitor. In un primo momento la sensazione sugli spalti, di fronte a un tocco che sembrava netto, era quella che il dubbio fosse sull’esatto punto dell’infrazione, dentro o fuori area. Ma l’announcement la ha poi smentita", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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La Rosea, poi, segnala anche degli insulti sessisti che si sono sentiti in sottofondo nella telecronaca di Dazn nei confronti dell'arbitro. "A fine partita il designatore Orsato sembrava piuttosto contrariato dalla decisione finale. Colpevole anche Ferrieri Caputi, che forse non ha saputo mantenere il punto, ma soprattutto la coppia Cosso-Giua a Lissone per avere chiamato una on field review a nostro avviso del tutto incongruente", la chiosa della Gazzetta.