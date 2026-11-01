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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, dopo la partita vinta contro il Venezia è stato intervistato da Sky Sport e si è proiettato alla prossima gara di campionato contro l'Inter. Queste le sue parole:

Getty Images

"Nelle ultime partite, inclusa quella con l'Inter, il Venezia ha sempre creato tante palle gol nitide, oggi hanno fatto il primo tiro in porta al 94'. Abbiamo fatto bene difensivamente. Vincere nel calcio è sempre difficile e abbiamo trovato un'altra volta la soluzione per farlo. Il derby? L'ho visto, è una partita storica, uno dei più bei derby che si possono vedere nel mondo del calcio. Ho visto un grande Milan, un'Inter che per 20-25 minuti nel primo tempo poteva tranquillamente fare il 2-2. Una partita bella, intensa, interessante. Ma non sto ancora pensando alla partita contro l'Inter, c'è prima la Champions League. Dobbiamo recuperare bene per andare a Lens e giocarcela, per poi affrontare la squadra più forte d'Italia. Stiamo vincendo, ma siamo pochi".

"La Serie A sta cambiando, vedo un calcio più attivo, dinamico, con tutte le squadre che giocano in avanti, propositive. Nessuno ora può dire che il calcio italiano sia noioso. A me piace molto, speriamo che ci sia continuità e che possa diventare nuovamente un calcio com'era quello della Serie A quando ero piccolo".

(Fonte: Sky Sport)