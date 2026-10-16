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E' costretta a leccarsi le ferite l'Inter dopo il tonfo di Champions League. Non solo per la sconfitta in sé, ma anche per alcuni strascichi. Il più preoccupante è legato al lungo stop di Lautaro Martinez. Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Libero. Si legge infatti:

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"Il problema non sono le quattro sconfitte in un solo turno di Champions, prima volta nella storia del nostro calcio. Sono state un caso e non possiamo applaudire il campionato che si redime per poi voltarci dalla parte opposta al primo passo falso. Figuriamoci invocare il ritorno al catenaccio. La strada è giusta e bisogna continuare a percorrerla, rialzandosi subito e magari volgendo uno sguardo al terreno per capire cosa ci ha fatto inciampare.

Il problema per Inter, Napoli, Como e Roma è un altro: l'infortunio ai giocatori che, in questo momento, portavano leadership, forza, equilibrio, entusiasmo. L'Inter perde Lautaro (risentimento ai flessori della coscia sinistra) per almeno sette partite, quelle che mancano alla sosta Nazionali di novembre, e forse anche qualcuna in più perché la prudenza con i muscoli del capitano è necessaria.

L'anno scorso ha saltato infatti 14 partite. L'Inter se l'è cavata con 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ma una di sconfitte ma una di queste è stata il ritorno del playoff di Champions contro il Bodo/Glimt, quando proprio nella gara di andata Lautaro ne uscì malconcio. Bonny scalpita, Pio Esposito e Thuram sono in un ottimo momento, ma avere un solo cambio significa esporre sempre uno dei due centravanti all'intera partita".