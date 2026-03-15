Arrivano aggiornamenti sugli infortunati dell'Inter in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri, a partire dalla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina al Franchi.
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Sky – Lautaro punta la Fiorentina e la Nazionale: la posizione dell’Inter
Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è ottimismo per il recupero di Calhanoglu che si pensa possa tornare proprio contro i viola dopo aver saltato anche il match contro l'Atalanta dopo 90' in panchina nel derby.
Da valutare, invece, la situazione di Lautaro Martinez: "C'è l'esigenza di recuperare Lautaro ma non ci sono certezze che possa recuperare per Firenze e dopo Firenze ci sarà la sosta con l'Argentina che giocherà la Finalissima con la Spagna, c'è la volontà doppia di Lautaro di aiutare l'Inter e la Nazionale ma non si possono prendere rischi, vediamo l'evolversi della situazione, sicuramente Lautaro ci proverà ma non c'è certezza", spiega Matteo Barzaghi a Sky.
Da valutare anche le condizioni di Mkhitaryan, uscito con un problema fisico dal match contro l'Atalanta e alla ripresa degli allenamenti se ne saprà di più sull'entità dell'infortunio del centrocampista armeno.
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