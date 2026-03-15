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Sky – Lautaro punta la Fiorentina e la Nazionale: la posizione dell’Inter

Sky – Lautaro punta la Fiorentina e la Nazionale: la posizione dell’Inter - immagine 1
"C'è l'esigenza di recuperare Lautaro ma non ci sono certezze che possa recuperare per Firenze", a riportarlo è Sky Sport
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano aggiornamenti sugli infortunati dell'Inter in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri, a partire dalla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina al Franchi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è ottimismo per il recupero di Calhanoglu che si pensa possa tornare proprio contro i viola dopo aver saltato anche il match contro l'Atalanta dopo 90' in panchina nel derby.

Sky – Lautaro punta la Fiorentina e la Nazionale: la posizione dell’Inter- immagine 2
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Da valutare, invece, la situazione di Lautaro Martinez: "C'è l'esigenza di recuperare Lautaro ma non ci sono certezze che possa recuperare per Firenze e dopo Firenze ci sarà la sosta con l'Argentina che giocherà la Finalissima con la Spagna, c'è la volontà doppia di Lautaro di aiutare l'Inter e la Nazionale ma non si possono prendere rischi, vediamo l'evolversi della situazione, sicuramente Lautaro ci proverà ma non c'è certezza", spiega Matteo Barzaghi a Sky.

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Da valutare anche le condizioni di Mkhitaryan, uscito con un problema fisico dal match contro l'Atalanta e alla ripresa degli allenamenti se ne saprà di più sull'entità dell'infortunio del centrocampista armeno.

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