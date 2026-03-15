Sky – Lautaro punta la Fiorentina e la Nazionale: la posizione dell’Inter

"C'è l'esigenza di recuperare Lautaro ma non ci sono certezze che possa recuperare per Firenze", a riportarlo è Sky Sport

Da valutare, invece, la situazione di Lautaro Martinez: "C'è l'esigenza di recuperare Lautaro ma non ci sono certezze che possa recuperare per Firenze e dopo Firenze ci sarà la sosta con l'Argentina che giocherà la Finalissima con la Spagna, c'è la volontà doppia di Lautaro di aiutare l'Inter e la Nazionale ma non si possono prendere rischi, vediamo l'evolversi della situazione, sicuramente Lautaro ci proverà ma non c'è certezza", spiega Matteo Barzaghi a Sky.