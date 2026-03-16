"La partita di sabato pomeriggio con l’Atalanta non ha lasciato in eredità all’Inter soltanto un pareggio avvelenato e la rabbia per gli errori dell’arbitro Manganiello, proseguita per tutta la domenica: nel match contro la Dea si è fatto male Henrikh Mkitharyan, uscito acciaccato a fine partita dopo essere entrato all’inizio del secondo tempo al posto di un etereo Sucic. L’armeno aveva pure regalato a Marcus Thuram l’occasione del 2-0, ma il francese aveva sparato addosso a Carnesecchi, a conferma del momentaccio vissuto dal figlio di Lilian. Quello di Micki è, comunque, un problema muscolare la cui entità sarà valutata nelle prossime ore: serviranno esami strumentali specifici, poi si potrà fare una previsione sui tempi di recupero. Difficile immaginare il 37enne a Firenze domenica prossima, a differenza di Calhanoglu pronto a rientrare proprio al Franchi: per un centrocampista perso, quindi, per Chivu ce n’è un altro che torna a posto".