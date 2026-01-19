FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, buone notizie dall’infermeria: un rientro importante domani con l’Arsenal

news

Inter, buone notizie dall’infermeria: un rientro importante domani con l’Arsenal

Inter Chivu
L'Inter scenderà in campo domani sera contro l'Arsenal in Champions League e il tecnico avrà un'alternativa in più tra i convocati
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter scenderà in campo domani sera contro l'Arsenal in Champions League e il tecnico dei nerazzurri Chivu avrà un'alternativa in più tra i convocati:

Inter, buone notizie dall’infermeria: un rientro importante domani con l’Arsenal- immagine 2
Getty Images

"Una giornata di scarico per chi arrivava dalle fatiche di Udine, un normale allenamento per chi non aveva giocato nel decisivo 0-1 di sabato. In mezzo, però, una buona nuova per Cristian Chivu, che ritrova il suo portiere di riserva. Josep Martinez si era fatto male a una caviglia prima della sfida contro il Parma, ma ieri ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione per la partita contro l’Arsenal di domani", scrive La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Lecce, Falcone: “Scudetto? Inter meglio del Milan, è favorita. Quando accelerava…”
Sky – Napoli, anche Rrahmani e Politano ko: il punto sulle condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA