L'Inter scenderà in campo domani sera contro l'Arsenal in Champions League e il tecnico dei nerazzurri Chivu avrà un'alternativa in più tra i convocati:

"Una giornata di scarico per chi arrivava dalle fatiche di Udine, un normale allenamento per chi non aveva giocato nel decisivo 0-1 di sabato. In mezzo, però, una buona nuova per Cristian Chivu, che ritrova il suo portiere di riserva. Josep Martinez si era fatto male a una caviglia prima della sfida contro il Parma, ma ieri ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione per la partita contro l’Arsenal di domani", scrive La Gazzetta dello Sport.