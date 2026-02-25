Seduta di scarico per l'Inter alla Pinetina all'indomani dall'eliminazione in Champions League. La squadra di Chivu si sta allenando ad Appiano Gentile. Andrea Paventi, inviato di Skysport nel quartier generale nerazzurro, ha parlato del giorno dopo rispetto alla gara col Bodo, una sconfitta e la delusione per un percorso che poteva fatto sicuramente meglio.
ultimora
Sky – Inter, seduta “con ritmi verbali soft”. Rientro Calhanoglu dipenderà da…
"Anche i ritmi verbali dell'allenamento, da quello che sentiamo, sono un attimo più soft. Si tratta di una seduta di scarico già finita per alcuni giocatori come ad esempio Esposito, qualcun altro lavora ancora sul campo", ha spiegato il giornalista.
"Ora il campionato per fare buon umore e gestire il vantaggio finora racimolato. Calhanoglu? Bisognerà capire che tipo di lavoro farà tra oggi e domani, se può tornare già a disposizione almeno per la panchina della gara col Genoa. C'erano stati dei progressi e poi un piccolo rallentamento e nei giorni scorsi aveva fatto un lavoro non pieno con il gruppo. Con Chivu servono almeno 3 allenamenti insieme ai compagni per la convocazione. I tempi per esserci col Genoa forse non ci sono ma bisognerà capire cosa ha fatto oggi e cosa farà domani quando ci sarà una vera e propria seduta di allenamento in vista della gara di sabato. I prossimi due allenamenti sono importanti. Per Lautaro invece se ne parla dopo il derby", ha aggiunto.
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA