"Ora il campionato per fare buon umore e gestire il vantaggio finora racimolato. Calhanoglu? Bisognerà capire che tipo di lavoro farà tra oggi e domani, se può tornare già a disposizione almeno per la panchina della gara col Genoa. C'erano stati dei progressi e poi un piccolo rallentamento e nei giorni scorsi aveva fatto un lavoro non pieno con il gruppo. Con Chivu servono almeno 3 allenamenti insieme ai compagni per la convocazione. I tempi per esserci col Genoa forse non ci sono ma bisognerà capire cosa ha fatto oggi e cosa farà domani quando ci sarà una vera e propria seduta di allenamento in vista della gara di sabato. I prossimi due allenamenti sono importanti. Per Lautaro invece se ne parla dopo il derby", ha aggiunto.