L'Inter si allenerà oggi alla Pinetina. Lente d'ingrandimento puntata sui due giocatori alle prese con gli infortuni: Lautaro e Mkhitaryan.
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Inter, Mkhitaryan spinge per rientrare prima: “Lautaro ok con la Roma, per l’armeno…”
"Si torna in campo oggi ad Appiano Gentile, col gruppo a disposizione di Chivu dimezzato «per giusta causa». Lautaro continua a correre in attesa di riunirsi al resto dei compagni (all'inizio della prossima settimana), mentre Mkhitaryan si è rivisto in campo dopo un primo periodo di sole terapie", scrive La Gazzetta dello Sport.
"L'armeno, così come il capitano argentino, si è sempre allenato, anche la scorsa settimana quando l'allenatore aveva concesso un giorno di concesso agli altri. La voglia di recuperare da questo ultimo infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra è troppa ma guai a cantare vittoria troppo presto. Sarà comunque molto difficile, se non proprio impossibile, rivederlo in campo alla ripresa del campionato, diversamente dal numero 10", aggiunge il quotidiano.
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