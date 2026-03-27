"L'armeno, così come il capitano argentino, si è sempre allenato, anche la scorsa settimana quando l'allenatore aveva concesso un giorno di concesso agli altri. La voglia di recuperare da questo ultimo infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra è troppa ma guai a cantare vittoria troppo presto. Sarà comunque molto difficile, se non proprio impossibile, rivederlo in campo alla ripresa del campionato, diversamente dal numero 10", aggiunge il quotidiano.