Nella rifinitura Hakan Calhanoglu ha accusato un problema muscolare. Nello specifico, il centrocampista turco è rimasto fuori con l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori. Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi il giocatore si sottoporrà ad esami per ricevere una diagnosi più approfondita del problema.

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"Nessun allarme, almeno per ora: stop deciso per prudenza, ma il turco è da considerarsi in forte, fortissimo dubbio per la sfida contro la Roma di sabato. Tutto dipenderà dai risultati medici di oggi: in ogni caso, questo è il primo vero stop dopo un super inizio di stagione in cui Calha era andato in gol con Monza e Cagliari. Non bastasse, durante la sfida ai friulani si è aggiunto un nuovo problema muscolare a un altro interista: Stones, titolare per la prima volta, è uscito al 62’ per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e anche lui sarà rivalutato. Dovrebbe comunque rientrare dopo la sosta".

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"La scelta di ridurre al minino i rischi per Hakan va letta anche alla luce di questa spremuta di impegni e nel ricordo dei guai precedenti: in meno di 2 anni, infatti, il turco ha saltato addirittura 28 partite per infortunio. Ovviamente, questo storico avrà un peso nell’eventuale discussione su un nuovo contratto che allunghi quello in scadenza a giugno e di cui ci si occuperà durante la stagione".

(Gazzetta dello Sport)