Dopo i primi 20 minuti da film dell'orrore, l'Inter si sveglia e travolge l'Udinese. I nerazzurri rimontano i due gol di svantaggio già nel primo tempo e nella ripresa dilagano portando a casa tre punti e agganciando la Roma al primo posto. Proprio sabato è in programma all'Olimpico la super sfida tra i giallorossi e i nerazzurri.

"Inter incomprensibile e bellissima contro l’Udinese, per certi versi ingiudicabile. Venti minuti come se non fosse in campo, sotto di due gol come con Napoli e Real Madrid, ancora errori su errori in difesa. Poi in prepotente recupero, tanto da infilarne cinque a Okoye, il migliore dei bianconeri, per chiarire che partita è stata. Alla fine però ne prende un altro e chiude sul 5-3 una di quelle partite da pazza Inter, a costo di voler giocare con gli stereotipi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"La contabilità spicciola dice sei di fila e sei gol presi: il Napoli ha permesso il ribaltone, il Real Madrid naturalmente no, l’Udinese è crollata o forse è l’Inter che è tornata l’Inter. Il confine tra i due scenari è labile. Di sicuro è stato Barella, buona notizia per Mancini, a dare la carica. Diversamente dalla Juve, però, senza dimenticare che gli altri possono partire in contropiede e quindi esiste anche la fase difensiva".

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"Potevano essere di più se Okoye e la barriera umana dell’Udinese non si fossero opposti in tutti i modi immaginabili, ma lo score finale lascia poco spazio all’immaginazione: l’Inter scarica oltre venti tiri, l’Udinese una manciata. Rovescio della medaglia: la percentuale di realizzazione è tutta per i bianconeri che nel recupero trovano il 5-3 con Gueye. Difesa nerazzurra distratta, Martinez lontano dall’essere irreprensibile. Date tutte le colpe possibili al portiere, ma queste sono pericolose mancanze di concentrazione sulle quali Chivu dovrà lavorare".

(Gazzetta dello Sport)