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A pochi giorni dal clamoroso errore col Real Madrid, anche contro l'Udinese Pepo Martinez ha offerto una prestazione poco convincente. Il portiere spagnolo è sembrato insicuro, non solo con i piedi ma anche tra i pali. Questo deve preoccupare Cristian Chivu perché Martinez trasmette quella insicurezza che si ripercuote su tutta la difesa, mentre alle spalle dello spagnolo guarda con attenzione Provedel.

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"Con il problema ormai urgente del portiere Martinez, che sta vivendo un piccolo dramma personale da insicurezza, e un comportamento agli estremi, squilibrato a dir poco: quando attacca mette paura, appena subisce pare indifesa. E di fronte c’era l’Udinese. Vediamo con la Roma che di questi tempi non perdona", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)