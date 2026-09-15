Il giorno dopo Inter-Udinese, gara diretta da Luca Pairetto, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola della gara
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Il giorno dopo Inter-Udinese, gara diretta da Luca Pairetto, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola della gara. Nessun episodio controverso. "Al 9’ il primo gol dell’Udinese: cross di Unai Gomez e colpo di testa di Abankwah che è in posizione regolare".
"Al 18’ qualche protesta nerazzurra per lo scontro tra Kabasele e Thuram: entrambi si tengono per la maglia. Al 26’ la rete di Carlos Augusto nasce da un contrasto “sospetto” Bastoni-Unai Gomez che Pairetto giudica regolare, coerente con la tendenza di questi ultimi tempi. Sul gol di Thuram, Diouf che gli serve l’assist parte in posizione regolare: è tenuto in gioco da Ebosse. Al 60’ ammonizione esagerata per proteste per Mkhitaryan che chiedeva giustamente il giallo per Unai Gomez".
(Gazzetta dello Sport)
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